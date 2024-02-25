Артета доволен игрой Жоржиньо в матче «Арсенала» с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике команды Жоржиньо после победного матча с «Ньюкаслом» (4:1).

«Жоржиньо — футболист топ-уровня. Он очень полезен, когда у соперника есть четкая установка на игру с нами. Он не играет в каждом поединке, но когда выходит на поле, то отлично проявляет себя», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Команда Микеля Артеты одержала шестую победу в АПЛ подряд. «Арсенал» с 58 очками занимает третье место в таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» (59) и «Ливерпуля» (60).

«Ньюкасл» с 37 очками — на 8-й строчке. Команда Эдди Хау проиграла впервые за пять матчей АПЛ (две победы и две ничьих).