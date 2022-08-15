Фофана огорчен позицией «Лестера» в отношении его перехода в «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана недоволен позицией клуба в отношении его трансфера.

Как сообщает журналист Лайалл Томас, 21-летний футболист считает, что ему не дают осуществить мечту о переходе в «Челси». Защитника не устраивает, что клуб хочет выручить за него очень большие деньги.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.