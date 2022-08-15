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15 августа, 22:18

Фофана огорчен позицией «Лестера» в отношении его перехода в «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана недоволен позицией клуба в отношении его трансфера.

Как сообщает журналист Лайалл Томас, 21-летний футболист считает, что ему не дают осуществить мечту о переходе в «Челси». Защитника не устраивает, что клуб хочет выручить за него очень большие деньги.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/SkySportsLyall/status/1559238598779617281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559238598779617281%7Ctwgr%5E33e4224f22eda469fef0752845e5522b532d9c96%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2Flive%2F
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