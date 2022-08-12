«Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро

«Лестер» определился с суммой, за которую готов продать защитника Уэсли Фофана. 21-летним французом интересуется «Челси».

По данным Foot Mercato, «лисы» просят у лондонцев 95 миллионов евро. Переговоры должны активизироваться в эти выходные.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб не устроили два последних предложения от «Челси».

В прошлом сезоне Фофана забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.