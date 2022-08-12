Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:43

«Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Лестер» определился с суммой, за которую готов продать защитника Уэсли Фофана. 21-летним французом интересуется «Челси».

По данным Foot Mercato, «лисы» просят у лондонцев 95 миллионов евро. Переговоры должны активизироваться в эти выходные.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб не устроили два последних предложения от «Челси».

В прошлом сезоне Фофана забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маркос Алонсо не тренируется с «Челси». Игрок готовится к переходу в «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости