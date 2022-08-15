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15 августа, 22:12

«Вест Хэм» претендует на защитника «Челси» Эмерсона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону. «Синие» готовы рассматривать только вариант продажи игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам 28-летний итальянец бразильского происхождения открыт к переходу, так как не видит будущего в составе лондонского клуба.

Ранее появлялась информация об интересе к защитнику со стороны «Ниццы».

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

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Кевин Де Брейне

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