«Вест Хэм» претендует на защитника «Челси» Эмерсона

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону. «Синие» готовы рассматривать только вариант продажи игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам 28-летний итальянец бразильского происхождения открыт к переходу, так как не видит будущего в составе лондонского клуба.

Ранее появлялась информация об интересе к защитнику со стороны «Ниццы».

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.