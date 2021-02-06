Фоден заявил, что хочет провести всю карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник Фил Фоден заявил о намерении провести всю карьеру в «Манчестер Сити».

«Я вижу себя только в этой команде. Болею за «Манчестер Сити» с детства, а играть за любимый клуб всегда легче. В детстве я мечтал хотя бы один раз сыграть за «Сити», никогда не думал, что так быстро достигну отметки в 100 матчей», — цитирует BBC Фодена.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». На счету 20-летнего англичанина 24 гола и 17 результативных передач в 101 матче за команду.