«Челси» готов возобновить интерес к Санчо

«Челси» готов возобновить интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает Sport1.

По информации источника, немецкий клуб ожидает ухода 20-летнего англичанина из команды летом 2021 года. Сообщается, что «синие» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Санчо провел 25 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.