«Челси» готов возобновить интерес к Санчо
13:16
«Челси» готов возобновить интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает Sport1.
По информации источника, немецкий клуб ожидает ухода 20-летнего англичанина из команды летом 2021 года. Сообщается, что «синие» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 Санчо провел 25 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/transfermarkt/2021/02/bvb-jadon-sancho-oder-erling-haaland-wen-muss-dortmund-verkaufen?
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