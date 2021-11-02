Фабиньо возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо приступил к тренировкам в общей группе команды после травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, футболист может принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 2 ноября.
28-летний бразилец пропустил последние 3 игры команды из-за травмы колена, но восстановился и возобновил тренировочный процесс.
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