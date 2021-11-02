Рио Фердинанд о критике Роналду: «Это богохульство. Такие разговоры позорны и крайне неуважительны»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о критике в адрес нападающего команды Криштиану Роналду.
«Я слышал о разговорах, что Криштиану — причина, почему «Манчестер Юнайтед» не добьется успеха, — приводит слова Фердинанда Daily Mail. — Это богохульство. Такие разговоры позорны и крайне неуважительны. Роналду в клубе не для того, чтобы прессинговать и много бегать. Иногда нужно задействовать сильные качества игрока, и в некоторых командах ты можешь делать это, когда у тебя есть суперзвезда».
В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед».
После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10154843/Rio-Ferdinand-describes-criticism-Cristiano-Ronaldo-BLASPHEMY.html
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