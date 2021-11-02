Эмери — основной кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери является основным кандидатом на должность наставника «Ньюкасла», сообщает The Athletic.
По информации источника, английский клуб готов заплатить «Вильярреалу» шесть миллионов евро за тренера.
Также «Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау.
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/unai-emery-leading-contender-for-newcastle-job-eddie-howe-alternative-option/umMKQ0B7Vy12/
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