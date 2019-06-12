Экс-тренер "Саутгемптона" осужден на 24 года тюрьмы

Бывший тренер молодежных команд "Саутгемптона" и "Питерборо Юнайтед" Боб Хиггинс приговорен к 24 годам и 3 месяцам тюрьмы, информирует BBC. Он признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Как отмечается, его жертвами стали 24 подростка. Большинство из них занимались в академиях "Саутгемптона" и "Питерборо".

Как рассказали на суде пострадавшие, тренер домогался до них во время массажа и в машине. В результате этого позже у них были психологические проблемы и мысли о суициде.

66-летний Хиггинс в мае признан виновным по 45 фактам непристойного поведения в период с 1971 по 1996 год.