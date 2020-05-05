Бывший главный тренер «Блэкпула» и «Кристал Пэлас», ныне работающий в «Гримсби» Иан Холлоуэй заявил о своем беспокойстве, связанном с возможным возобновлением сезона-2019/20 в Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— В фильмах о зомби мы видим, как обычные люди от них убегают, однако, если футбол вернется слишком рано, мы словно сами побежим к зомби, — приводит The Sun слова Холлоуэя. — Мы слишком спешим, футболисты могут пострадать или даже умереть. Сама мысль о том, чтобы начать играть, когда ситуация становится все хуже, является безумной. Рискуют не только футболисты, но и персонал. Я не хочу нести ответственность за смерть водителя, который возит нас на матчи. Как я потом смогу смотреть в глаза его жене? Я просто не смогу с этим жить. Сейчас говорят, что будут проверять каждого игрока, члена тренерского штаба, представителя персонала и так далее, но что если кто-то переносит болезнь бессимптомно? Что если тесты недостаточно точны?

Ранее сообщалось, что в АПЛ планируют возобновить сезон в июне, проводя игры на нейтральных полях и без зрителей.

Почти все соревнования в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в Великобритании зарегистрировано 190 584 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 28 734 летальных исхода.