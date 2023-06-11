Вудгейт: «Гвардиола — величайший. Он новатор»

Бывший футболист Джонатан Вудгейт высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Пеп Гвардиола — величайший. Он меняет наше представление о футболе. Он новатор. Ставит игроков на разные позиции и заставляет их работать. Пеп улучшает каждого игрока, с которым работает. И если кто-то не хочет с ним работать, он убирает его из команды. Он создает отличный командный дух, Грилиш и Холанн говорили об этом. В субботу вечером этот дух помог ему преодолеть черту», — цитирует Вудгейта BBC.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.