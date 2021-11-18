Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отказался рассуждать о возможном возвращении в «Ливерпуль» в качестве тренера.

«Я не думаю, что мы должны обсуждать на пресс-конференции какие-то другие клубы, кроме «Астон Виллы». Нужно уважать наших болельщиков. Все прекрасно знают, что «Ливерпуль» значит для меня, но сейчас я полностью сфокусирован на «Астон Вилле». Для меня большая честь оказаться в этом клубе», — сказал на пресс-конференции Джеррард.

41-летний Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября, до этого он работал в «Рейнджерс». Англичанин является воспитанником «Ливерпуля», он выступал за команду в качестве футболиста с 1998 по 2015 год.