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«Бавария» может предложить Рюдигеру 12 миллионов евро в год

14:16

«Бавария» может предложить защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру зарплату 12 миллионов евро в год, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с агентом и братом защитника Саром Сенези.

Сам Рюдигер хотел бы остаться в «Челси», если его зарплата по новому соглашению с лондонским клубом возрастет.

Отметим, что зарплата 28-летнего немца в Лондоне вдвое меньше, чем предлагают мюнхенцы.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10211805/Bayern-Munich-DOUBLE-Antonio-Rudigers-5m-year-Chelsea-wage-wants-stay.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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