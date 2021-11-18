«Бавария» может предложить Рюдигеру 12 миллионов евро в год

«Бавария» может предложить защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру зарплату 12 миллионов евро в год, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с агентом и братом защитника Саром Сенези.

Сам Рюдигер хотел бы остаться в «Челси», если его зарплата по новому соглашению с лондонским клубом возрастет.

Отметим, что зарплата 28-летнего немца в Лондоне вдвое меньше, чем предлагают мюнхенцы.