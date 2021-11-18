«Бавария» может предложить Рюдигеру 12 миллионов евро в год
14:16
«Бавария» может предложить защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру зарплату 12 миллионов евро в год, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с агентом и братом защитника Саром Сенези.
Сам Рюдигер хотел бы остаться в «Челси», если его зарплата по новому соглашению с лондонским клубом возрастет.
Отметим, что зарплата 28-летнего немца в Лондоне вдвое меньше, чем предлагают мюнхенцы.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10211805/Bayern-Munich-DOUBLE-Antonio-Rudigers-5m-year-Chelsea-wage-wants-stay.html
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