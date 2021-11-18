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«Ньюкасл» хочет купить Стракошу, де Врея и Брозовича зимой

14:30
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«Ньюкасл» интересуется защитником «Интера» Стефаном де Вреем, полузащитником миланского клуба Марсело Брозовичем, а также вратарем «Лацио» Томасом Стракошей, сообщает The Times.

По информации источника, английский клуб попытается приобрести троих футболистов во время зимнего трансферного окна.

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

После 11 туров чемпионата Англии «сороки» идут на 19-м месте в турнирной таблице с 5 очками.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/newcastle-plot-serie-a-raid-for-inters-stefan-de-vrij-and-marcelo-brozovic-and-lazios-thomas-strakosha-9tvvmtpbr

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Карен Саркисян все материалы автора

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