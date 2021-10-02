Гол Вернера принес «Челси» победу над «Саутгемптоном»
«Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Лондонцы обыграли соперника со счетом 3:1.
Автором победного мяча стал нападающий «синих» Тимо Вернер.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Бернли» — «Норвич» — 0:0
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Коллинз, Уэствуд, Браунхил, Леннон (Гудмундссон, 61), Вуд (Барнс, 81), Выдра (Родригес, 35), Макнейл.
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Ааронс, Озан Кабак, Маклин, Ле Мелу (Рупп, 81), Норманн, Пукки (Рашица, 80), Саджент (Ида, 90).
Предупреждения: Тарковски, 11. Вуд, 24. Лоутон, 25. Норманн, 27. Браунхил, 33. Родригес, 49. Ааронс, 74.
Судья: Френд (Англия).
2 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1 (1:1)
Голы: Хван Хи Чхан, 20 (1:0). Хендрик, 41 (1:1). Хван Хи Чхан, 58 (2:1).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Хван Хи Чхан (Траоре, 90+2), Тринкан (Дендонкер, 86).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи, Манкильо (Мерфи, 70), Хэйден, Альмирон (Гэйл, 77), Уиллок (Хендрик, 36), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждения: Кларк, 56. Манкильо, 60.
Судья: Скотт (Англия).
2 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
«Лидс» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)
Гол: Льоренте, 18.
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас (Робертс, 78), Льоренте, Фирпо, Клих (Стрейк, 90+3), Филлипс, Шеклтон, Родриго, Рафинья, Джеймс.
«Уотфорд»: Фостер, Роуз, Кико Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 59), Кинг (Сема, 45+1), Сарр, Деннис.
Предупреждения: Кико Фемения, 59. Сарр, 65. Деннис, 90.
Судья: Хупер (Англия).
2 октября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Челси» — «Саутгемптон» — 3:1 (1:0)
Голы: Чалоба, 9 (1:0). Уорд-Проуз, 60 — с пенальти (1:1). Вернер, 84 (2:1). Чилуэлл, 89 (3:1).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Чалоба, Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Диалло, 46), Редмонд (Эль-Юнусси, 87), А.Армстронг, Телла (Дженепо, 74).
Предупреждения: Ромеу, 34. Тиагу Силва, 55. Салису, 90+1. Дженепо, 90+5.
Удаление: Уорд-Проуз, 77.
Судья: Аткинсон (Англия).
2 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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