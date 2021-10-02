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Гол Вернера принес «Челси» победу над «Саутгемптоном»

18:55
2 октября. «Челси» — «Саутгемптон» — 3:1. Фото ФК «Саутгемптон».
2 октября. «Челси» — «Саутгемптон» — 3:1. Фото ФК «Саутгемптон».
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«Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Лондонцы обыграли соперника со счетом 3:1.

Автором победного мяча стал нападающий «синих» Тимо Вернер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Бернли» — «Норвич» — 0:0

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Коллинз, Уэствуд, Браунхил, Леннон (Гудмундссон, 61), Вуд (Барнс, 81), Выдра (Родригес, 35), Макнейл.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Ааронс, Озан Кабак, Маклин, Ле Мелу (Рупп, 81), Норманн, Пукки (Рашица, 80), Саджент (Ида, 90).

Предупреждения: Тарковски, 11. Вуд, 24. Лоутон, 25. Норманн, 27. Браунхил, 33. Родригес, 49. Ааронс, 74.

Судья: Френд (Англия).

2 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1 (1:1)

Голы: Хван Хи Чхан, 20 (1:0). Хендрик, 41 (1:1). Хван Хи Чхан, 58 (2:1).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Хван Хи Чхан (Траоре, 90+2), Тринкан (Дендонкер, 86).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи, Манкильо (Мерфи, 70), Хэйден, Альмирон (Гэйл, 77), Уиллок (Хендрик, 36), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждения: Кларк, 56. Манкильо, 60.

Судья: Скотт (Англия).

2 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Лидс» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)

Гол: Льоренте, 18.

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас (Робертс, 78), Льоренте, Фирпо, Клих (Стрейк, 90+3), Филлипс, Шеклтон, Родриго, Рафинья, Джеймс.

«Уотфорд»: Фостер, Роуз, Кико Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 59), Кинг (Сема, 45+1), Сарр, Деннис.

Предупреждения: Кико Фемения, 59. Сарр, 65. Деннис, 90.

Судья: Хупер (Англия).

2 октября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

«Челси» — «Саутгемптон» — 3:1 (1:0)

Голы: Чалоба, 9 (1:0). Уорд-Проуз, 60 — с пенальти (1:1). Вернер, 84 (2:1). Чилуэлл, 89 (3:1).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Чалоба, Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Диалло, 46), Редмонд (Эль-Юнусси, 87), А.Армстронг, Телла (Дженепо, 74).

Предупреждения: Ромеу, 34. Тиагу Силва, 55. Салису, 90+1. Дженепо, 90+5.

Удаление: Уорд-Проуз, 77.

Судья: Аткинсон (Англия).

2 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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