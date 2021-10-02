Сульшер назвал причины ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о ничьей в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол. Перед перерывом можно было быть довольным.

Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через 5 секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор. Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать — они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.

Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с несколькими по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде. В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте», — приводит слова Сульшера NBC Sports со ссылкой BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» набрали по 14 очков и занимают места в первой тройке чемпионата Англии.