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Сульшер назвал причины ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»

18:16
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о ничьей в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол. Перед перерывом можно было быть довольным.

Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через 5 секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор. Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать — они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.

Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с несколькими по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде. В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте», — приводит слова Сульшера NBC Sports со ссылкой BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» набрали по 14 очков и занимают места в первой тройке чемпионата Англии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://soccer.nbcsports.com/2021/10/02/ole-gunnar-solskjaer-manchester-united-vs-everton-reaction-live/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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