Сульшер назвал причины ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о ничьей в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).
«Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол. Перед перерывом можно было быть довольным.
Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через 5 секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор. Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать — они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.
Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с несколькими по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде. В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте», — приводит слова Сульшера NBC Sports со ссылкой BT Sport.
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» набрали по 14 очков и занимают места в первой тройке чемпионата Англии.
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Дополнительная информация:
https://soccer.nbcsports.com/2021/10/02/ole-gunnar-solskjaer-manchester-united-vs-everton-reaction-live/
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