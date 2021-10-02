АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» и другие матчи 7-го тура
В центральной встрече тура «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити». Игра состоится в воскресенье, в 18.30 (мск).
2 октября, суббота
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (14:30)
«Бернли» — «Норвич» (17:00)
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» (17:00)
«Лидс» — «Уотфорд» (17:00)
«Челси» — «Саутгемптон» (17:00)
«Брайтон» — «Арсенал» (19:30)
3 октября, воскресенье
«Вест Хэм» — «Брентфорд» (16:00)
«Кристал Пэлас» — «Лестер» (16:00)
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» (16:00)
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (18:30)
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