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АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» и другие матчи 7-го тура

09:00
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ. Фото ФК «Ливерпуль»
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ. Фото ФК «Ливерпуль»
Теги:
Седьмой тур чемпионата Англии по футболу.

В центральной встрече тура «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити». Игра состоится в воскресенье, в 18.30 (мск).

2 октября, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (14:30)

Манчестер Юнайтед — Эвертон

«Бернли» — «Норвич» (17:00)

Бернли — Норвич

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» (17:00)

Вулверхэмптон — Ньюкасл Юнайтед

«Лидс» — «Уотфорд» (17:00)

Лидс — Уотфорд

«Челси» — «Саутгемптон» (17:00)

Челси — Саутгемптон

«Брайтон» — «Арсенал» (19:30)

Брайтон & Хоув — Арсенал

3 октября, воскресенье

«Вест Хэм» — «Брентфорд» (16:00)

Вест Хэм — Брентфорд

«Кристал Пэлас» — «Лестер» (16:00)

Кристал Пэлас — Лестер

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» (16:00)

Тоттенхэм — Астон Вилла

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (18:30)

Ливерпуль — Манчестер Сити

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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