«Челси» подписал контракт с 18-летним вратарем «Чикаго» Слониной

«Челси» подписал контракт с вратарем «Чикаго» Габриэлем Слониной, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, лондонский клуб опередил «Реал» в борьбе за 18-летнего американца.

Отмечается, что в переговорах принимал участие новый владелец синих Тодд Боэли.

При этом вратарь останется в американском клубе на правах аренды.

В нынешнем сезоне Слонина принял участие в 19 матчах за «Чикаго», в котлрых пропустил 27 мячей и семь раз сыграл на ноль.