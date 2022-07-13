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Сегодня, 08:48

«Челси» подписал контракт с 18-летним вратарем «Чикаго» Слониной

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» подписал контракт с вратарем «Чикаго» Габриэлем Слониной, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, лондонский клуб опередил «Реал» в борьбе за 18-летнего американца.

Отмечается, что в переговорах принимал участие новый владелец синих Тодд Боэли.

При этом вратарь останется в американском клубе на правах аренды.

В нынешнем сезоне Слонина принял участие в 19 матчах за «Чикаго», в котлрых пропустил 27 мячей и семь раз сыграл на ноль.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1546630537816702976
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