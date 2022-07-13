«Челси» подписал контракт с 18-летним вратарем «Чикаго» Слониной
«Челси» подписал контракт с вратарем «Чикаго» Габриэлем Слониной, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, лондонский клуб опередил «Реал» в борьбе за 18-летнего американца.
Отмечается, что в переговорах принимал участие новый владелец синих Тодд Боэли.
При этом вратарь останется в американском клубе на правах аренды.
В нынешнем сезоне Слонина принял участие в 19 матчах за «Чикаго», в котлрых пропустил 27 мячей и семь раз сыграл на ноль.
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|0
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|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
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|0
|0
|0
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7
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|0
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8
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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