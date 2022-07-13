«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сегодня обсудят трансфер Лисандро

Сегодня, 13 июля, «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» обсудят трансфер защитника Лисандро Мартинеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, амстердамский клуб отклонил последнее предложение «красных дьяволов» по защитнику и готов продать его лишь на своих условиях.

Отмечается, что сам защитник настаивает на переходе, потому что хочет продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ).

В прошедшем сезоне Лисандро забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.