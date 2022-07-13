«Челси» согласовал условия контракта с Кулибали до 2027 года

«Челси» согласовал условия контракта с защитником «Наполи» Калиду Кулибали до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 31-летний сенегалец будет получать 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что последнее предложение «Челси» — 38 миллионов евро и бонусы.

Сделка будет заключена в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Кулибали забил три мяча и отдал три результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.