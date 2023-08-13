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Сегодня, 17:43

«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч АПЛ

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Челси» и «Ливерпуля» огласили стартовые составы на главный матч 1-го тура АПЛ сезона-2023/24.

«Челси»: Роберт Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Рис Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах, Жота.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Челси» — «Ливерпуль»: первый большой матч сезона АПЛ. Онлайн-трансляция

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«Челси» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ — (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
8
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
9
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
20
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Харви Барнс

Харви Барнс

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Мадс Андерсен

Мадс Андерсен

Лутон Таун

 1 0 1
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