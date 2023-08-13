13 августа, в воскресенье, «Челси» дома примет «Ливерпуль» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Ливерпуль». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В прошлом сезоне «Челси» занял 12-е место с 44 очками в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» стал пятым с 67 баллами.

В последний раз «Челси» и «Ливерпуль» играли друг с другом 4 апреля 2023 года. Тогда матч чемпионата Англии завершился вничью — 0:0.

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».