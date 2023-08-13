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Сегодня, 18:08

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 1-м туре АПЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон (в центре).
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 1-тура чемпионата Англии — 2:2.

У «шпор» забивали Кристиан Ромеро и Эмерсон Роял. Ассистентским дублем отметился Джеймс Мэддисон. У «пчел» голы на счету Брайана Мбеумо и Йоана Висса.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» 19 августа. «Брентфорд» отправится в Лондон и сыграет с «Фулхэмом» в этот же день.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
13 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм Хотспур

ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
10
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
14
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
Результаты / календарь
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38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Мадс Андерсен

Мадс Андерсен

Лутон Таун

 1 0 1
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