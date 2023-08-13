«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 1-м туре АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 1-тура чемпионата Англии — 2:2.

У «шпор» забивали Кристиан Ромеро и Эмерсон Роял. Ассистентским дублем отметился Джеймс Мэддисон. У «пчел» голы на счету Брайана Мбеумо и Йоана Висса.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» 19 августа. «Брентфорд» отправится в Лондон и сыграет с «Фулхэмом» в этот же день.