«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 1-го тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Челси» в матче 1-го тура АПЛ — 1:1.

На гол Луиса Диаса на 18-й минуте, «синие» ответили результативным ударом защитника Акселя Дисаси — на 37-й.

В первом тайме команды забили еще по голу, но взятия ворот были отменены из-за офсайдов.

Во 2-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом» 19 августа, «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму» 20-го числа.