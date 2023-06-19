«Челси» и «Манчестер Сити» не могут договориться о трансфере Ковачича

«Челси» и «Манчестер Сити» пока не могут договориться о стоимости полузащитника синих Матео Ковачича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы близки к окончательному согласованию трансфера несмотря на то, что не могут договорится о цене игрока.

В текущем сезоне Ковачич сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.