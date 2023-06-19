Мартинес — о Невеше: «Я надеюсь, он будет продолжать играть на высоком уровне. Рад за него»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал переход полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в клуб из Саудовской Аравии.

«С тех пор, как Криштиану Роналду отправился играть в Саудовскую Аравию, этот рынок можно считать открытым. Я надеюсь, что Невеш будет продолжать играть на высоком уровне. Рад за него», — цитирует Diario de Transferencias Мартинеса

18 июня сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за 26-летнего португальца около 55 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за «волков», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.