Уолкер близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер в скором времени может продлить контракт с английским клубом, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. «Сити» хочет, чтобы футболист остался в команде, несмотря на интерес со стороны «Баварии».

В сезоне-2022/23 в активе 33-летнего англичанина 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.