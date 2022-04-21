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Сегодня, 17:35

Каррагер высказался о возможных взаимоотношениях тен Хага с лидерами «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном характере взаимоотношений главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага с лидерами команды.

«Тен Хаг должен принимать волевые решения, —приводит слова Каррагера Sky Sports. — Я давно говорил, что нужно убрать некоторых игроков в раздевалке «Манчестер Юнайтед» и начать все заново с новой, молодой, энергичной командой, чтобы попытаться конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

По словам экс-защитника, никто не ожидает, что «Манчестер Юнайтед» выиграет английскую премьер-лигу (АПЛ) в следующем сезоне, но команда не должна находиться в положении, когда борется за место в четверке лучших.

«С деньгами, которые тратит «Манчестер Юнайтед», они должны всегда находиться в четверке лучших, стремясь бросить вызов в борьбе за титул», — сказал он.

Сегодня, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
Эрик тен Хаг
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1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

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 21 1 7
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