Каррагер высказался о возможных взаимоотношениях тен Хага с лидерами «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном характере взаимоотношений главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага с лидерами команды.

«Тен Хаг должен принимать волевые решения, —приводит слова Каррагера Sky Sports. — Я давно говорил, что нужно убрать некоторых игроков в раздевалке «Манчестер Юнайтед» и начать все заново с новой, молодой, энергичной командой, чтобы попытаться конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

По словам экс-защитника, никто не ожидает, что «Манчестер Юнайтед» выиграет английскую премьер-лигу (АПЛ) в следующем сезоне, но команда не должна находиться в положении, когда борется за место в четверке лучших.

«С деньгами, которые тратит «Манчестер Юнайтед», они должны всегда находиться в четверке лучших, стремясь бросить вызов в борьбе за титул», — сказал он.

Сегодня, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.