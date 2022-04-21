Нападающий «Эвертона» пропустит дерби с «Ливерпулем»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард.

«К сожалению, Калверт-Льюин будет вынужден пропустить от 10 дней до двух недель. Это значит, что мы не сможем на него рассчитывать в ближайших нескольких матчах», — приводит слова тренера Liverpool Echo.

Ближайший матч «Эвертона» — мерсисайдское дерби против «Ливерпуля». Встреча пройдет в воскресенье, 24 апреля. Начало — в 18.30 (мск).