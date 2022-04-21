Славен Билич может возглавить «Бернли»

Славен Билич претендует на пост главного тренера «Бернли», сообщает LancsLive.

По данным источника, кандидатура 53-летнего хорвата является для руководства клуба одной из основных. Ранее сообщалось, что «Бернли» также интересуется Сэмом Эллардайсом.

Славен Билич уже работал в Англии: с июня 2015 года по ноябрь 2017 года он возглавлял «Вест Хэм», а с июля 2019 года по декабрь 2020 года — «Вест Бромвич». 8 января 2022 года хорват покинул китайский «Бэйцзинь Гуоань» и с тех пор является безработным.

15 апреля «Бернли» объявил об увольнении Шона Дайча, который был главным тренером команды с октября 2012 года. Команда анимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в 31 матче.