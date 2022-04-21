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Сегодня, 16:58

Славен Билич может возглавить «Бернли»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Славен Билич претендует на пост главного тренера «Бернли», сообщает LancsLive.

По данным источника, кандидатура 53-летнего хорвата является для руководства клуба одной из основных. Ранее сообщалось, что «Бернли» также интересуется Сэмом Эллардайсом.

Славен Билич уже работал в Англии: с июня 2015 года по ноябрь 2017 года он возглавлял «Вест Хэм», а с июля 2019 года по декабрь 2020 года — «Вест Бромвич». 8 января 2022 года хорват покинул китайский «Бэйцзинь Гуоань» и с тех пор является безработным.

15 апреля «Бернли» объявил об увольнении Шона Дайча, который был главным тренером команды с октября 2012 года. Команда анимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в 31 матче.

Источник: https://www.lancs.live/sport/football/football-news/burnley-next-manager-slaven-bilic-23740781
Славен Билич
Футбол
ФК Бернли
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1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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 21 1 7
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