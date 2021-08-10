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«Брайтон» подписал японского нападающего и сразу отдал его в аренду

17:01
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«Брайтон» на официальном сайте объявил о переходе японского нападающего Каоры Митомы из «Кавасаки Фронтале».

Контракт с 24-летним футболистом, который защищал цвета сборной Японии на Олимпиаде-2020, подписан на четыре года.

Сразу после перехода «Брайтон» отдал Митому в аренду в бельгийский «Юнион». Аренда рассчитана на один год.

За «Кавасаки» Митома выступал с 2020 года. Он провел за клуб 63 матча, в которых забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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