«Брайтон» подписал японского нападающего и сразу отдал его в аренду
17:01
«Брайтон» на официальном сайте объявил о переходе японского нападающего Каоры Митомы из «Кавасаки Фронтале».
Контракт с 24-летним футболистом, который защищал цвета сборной Японии на Олимпиаде-2020, подписан на четыре года.
Сразу после перехода «Брайтон» отдал Митому в аренду в бельгийский «Юнион». Аренда рассчитана на один год.
За «Кавасаки» Митома выступал с 2020 года. Он провел за клуб 63 матча, в которых забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.
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