«Брайтон» подписал японского нападающего и сразу отдал его в аренду

«Брайтон» на официальном сайте объявил о переходе японского нападающего Каоры Митомы из «Кавасаки Фронтале».

Albion are pleased to confirm the signing of Japan international Kaoru Mitoma! ??



? @FirstTouchGames — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 10, 2021

Контракт с 24-летним футболистом, который защищал цвета сборной Японии на Олимпиаде-2020, подписан на четыре года.

Сразу после перехода «Брайтон» отдал Митому в аренду в бельгийский «Юнион». Аренда рассчитана на один год.

За «Кавасаки» Митома выступал с 2020 года. Он провел за клуб 63 матча, в которых забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.