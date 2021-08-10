«Эвертон» готов расстаться с Андре Гомешом

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает O Jogo.

Ливерпульцы готовы продать португальца и намерены рассматривать предложения от других клубов. Потенциальное расставание с Гомешем связано с тем, что новому главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу необходимы средства для усиления состава.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек участвовал в 28 матчах АПЛ и отдал один голевой пас. Напомним, что Гомеш перешел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2019 году за 25 миллионов евро.