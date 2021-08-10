«Манчестер Юнайтед» отказался платить «Атлетико» за Триппьера 50 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» вышел из числа претендентов на защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Английский клуб категорически отказался платить за 30-летнего футболиста требуемые 50 миллионов евро, сообщает The Times.

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», в которых сделал шесть голевых передач. В составе сборной Англии защитник провел пять матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.