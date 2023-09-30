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Сегодня, 18:57

«Арсенал» разгромил «Борнмут», Хаверц забил дебютный гол за лондонский клуб

Алина Савинова
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Игроки «Арсенала».
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде одержал крупную победу над «Борнмутом» в матче 7-го тура АПЛ — 4:0.

У гостей отличились Букайо Сака, Бен Уайт, а также Мартин Эдегор и Кай Хаверц, которые реализовали пенальти. Для Хаверца это дебютный гол за «Арсенал». 24-летний полузащитник в июне перешел в лондонский клуб из «Челси».

После этой встречи «Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. «Борнмут» с 3 очками идет на 18-й позиции.

8 октября «канониры» сыграют с «Манчестер Сити». Клуб из Борнмута днем ранее встретится с «Эвертоном».

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:4
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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«Манчестер Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»

«Арсенал» стал вторым клубом с 650 победами в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
3
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
4
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
5
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
6
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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