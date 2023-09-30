«Арсенал» стал вторым клубом с 650 победами в АПЛ
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 7-го тура АПЛ (4:0) и стал вторым клубом в истории лиги, который одержал 650 побед, сообщает Squawka.
Лидером по количеству побед в АПЛ является «Манчестер Юнайтед» — 729 побед.
«Арсенал» 14 раз становился чемпионом Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
3
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
4
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
5
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
6
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
14
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|
18
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
19
|Бернли
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|6 : 1
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 4
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|1 : 2
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 1
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|2 : 1
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0
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