«Манчестер Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в 7-м туре чемпионата Англии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Молинью».

Счет в игре на 13-й миунте открыл защитник «Сити» Рубен Диаш, забив в свои ворота. На 58-й минуте форвард гостей Хулиан Альварес сравнял счет на табло.

Победу «Вулверхэмптону» принес гол нападающего Хван Хи Чхана на 66-й минуте.

«Манчестер Сити» проиграл впервые в текущем сезоне АПЛ. Команда сохранила первое место в турнирной таблице, имея на счету 18 очков. «Вулверхэмптон» прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на 13-ю строчку (7 очков).

В другом матче «Лутон Таун» на выезде обыграл «Эвертон» — 2:1. Это первая победа команды в АПЛ.

«Лутон Таун» с 4 очками располагается на 17-м месте, «Эвертон» — 16-й (4 очка).