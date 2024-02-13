Больной раком тренер Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля»

Швед Свен-Еран Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля» в благотворительном матче против легенд «Аякса», информирует сайт английского клуба.

Тренерами английской команды также будут Иан Раш, Джон Барнс и Джон Олдридж.

В благотворительном матче будут участвовать Ежи Дудек, Сандер Вестерфельд, Мартин Шкртел, Фабио Аурелио, Грегори Виньяль, Джибриль Сиссе, Райан Бабель и другие. Встреча пройдет на «Энфилде» 23 марта.

11 января специалист рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

В мае 2024 года тренеру исполнится 76 лет.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.