Бывший тренер сборной Англии Эрикссон сообщил, что болен раком

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон заявил, что болен неизлечимой формой рака. Он добавил, что жить ему осталось около года.

«Мне остался в лучшем случае год, в худшем — чуть меньше. Но я обещаю бороться столько, сколько смогу. Врачи не знают, как долго я уже болен, может месяц, а может и год», — цитирует Эрикссона Expressen.

В мае 2024 года шведскому тренеру исполнится 76 лет.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.