Форвард «Тоттенхэма» Сон вывихнул палец в драке с партнерами по сборной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил вывих пальца во время конфликта с партнерами по сборной Южной Кореи, сообщает The Sun.

По информации источника, ссора между футболистами произошла во время командного ужина перед матчем Кубка Азии против сборной Иордании. Некоторые игроки национальной команды быстро завершили прием пищи, чтобы поиграть в пинг-понг. Этим фактом остался недоволен капитан корейцев Сон.

Форвард попросил партнеров вернуться на ужин. После этого произошел конфликт, в последствии которого Сон повредил палец, пытаясь всех успокоить.

Сборная Южной Кореи уступила Иордании со счетом 0:2, вылетев из турнира на полуфинальной стадии.