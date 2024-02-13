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Сегодня, 12:31

Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Аршавин в лондонском «Арсенале».
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас сравнил российского полузащитника Андрея Аршавина с бельгийской футболистом Эденом Азаром.

«Я могу сравнить Аршавина с Эденом Азаром. Это похожие игроки с большим талантом. Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

В АПЛ Азар играл за «Челси» (2012-2019), а Аршавин — за «Арсенал» (2009-2013).

Россиянин с лондонцами не выиграл ни одного трофея. Он дважды признавался лучшим игроком месяца (март и апрель 2009). В 2018 году Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Азар с «Челси» дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, становился обладателем Кубка Футбольной лиги и Кубка Англии. В октябре 2023 года он объявил о завершении карьеры.

Источник: Чемпионат
Андрей Аршавин
Вильям Галлас
Эден Азар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
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17.02 15:30
Брентфорд – Ливерпуль
 - : -
17.02 18:00
Бернли – Арсенал
 - : -
17.02 18:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
17.02 18:00
Ньюкасл – Борнмут
 - : -
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Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
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Ман. Сити – Челси
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Доминик Соланке

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Борнмут

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Киран Триппьер

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Олли Уоткинс

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Астон Вилла

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Вулверхэмптон

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Ив Биссума

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