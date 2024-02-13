Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас сравнил российского полузащитника Андрея Аршавина с бельгийской футболистом Эденом Азаром.

«Я могу сравнить Аршавина с Эденом Азаром. Это похожие игроки с большим талантом. Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

В АПЛ Азар играл за «Челси» (2012-2019), а Аршавин — за «Арсенал» (2009-2013).

Россиянин с лондонцами не выиграл ни одного трофея. Он дважды признавался лучшим игроком месяца (март и апрель 2009). В 2018 году Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Азар с «Челси» дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, становился обладателем Кубка Футбольной лиги и Кубка Англии. В октябре 2023 года он объявил о завершении карьеры.