Бернардески заявил, что Роналду заслужил другое завершение карьеры

Экс-игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Мне жаль Криштиану, он один из трех лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры за игру, которую он показывал, и то, кем он был. Мне жаль его, особенно в человеческом плане. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы заканчивать карьеру тогда, когда захочет. Но нужно трезво оценивать ситуацию и понимать наиболее подходящий момент», — приводит слова Бернардески Not?cias ao Minuto.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.