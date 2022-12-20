«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни интересен «Челси».

Как сообщает Calciomercato, главный тренер лондонской команды Грэм Поттер хочет внести изменения в свою полузащиту и заинтересован в приобретении 24-летнего игрока.

«Синие» также связаны с приобретением Адриена Рабьо и Душана Влаховича, но Маккенни рассматривается как более реальная цель.

Американский футболист играет за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 21 миллион евро.