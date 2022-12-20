Коутинью хочет покинуть «Астон Виллу» и вернуться играть в Бразилию

Полузащитник Филиппе Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу», сообщает Goal.

Хавбек рассчитывает продолжить карьеру в родной Бразилии. Отмечается, что 30-летний футболист интересен «Коринтиансу».

Коутинью не совершил ни одного результативного действия в 13 матчах за «Виллу» в нынешнем сезоне.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.