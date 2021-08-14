«Базель» и «Кристал Пэлас» претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает отдать в аренду нападающего Амада Диалло, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летним ивуарийцем интересуются «Базель», «Кристал Пэлас», а также ряд клубов из Германии. «Красные дьяволы» хотят отправить футболиста в аренду на сезон-2021/22.
Amad Diallo is expected to leave Manchester United on loan this summer. FC Basel and Crystal Palace have been asking for Amad on loan until 2022. ? #MUFC @MatteMoretto— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021
Also Bundesliga & other Premier League clubs in the race. No decision has been made yet.
Диалло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в январе 2021 года за 21,3 миллиона евро. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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