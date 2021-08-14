В «Бешикташе» подтвердили информацию о переговорах с форвардом «Челси» Батшуайи
Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры по трансферу нападающего «Челси» Миши Батшуайи.
«Клуб пытается подписать хорошего форварда. Сейчас мы ведем переговоры с Миши Батшуайи из «Челси». Если все будет хорошо, то он присоединится к команде на следующей неделе», — приводит Goal слова Ялчина.
Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец подпишет контракт с турецким клубом до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/chelsea-striker-batshuayi-close-to-besiktas-move-claims/1ate6t941r1gy11srqqv9e9k75
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