Аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 составила 3,2 миллиарда человек

Суммарная аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 превысила аудиторию Лиги чемпионов после начала пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.

В исследовании британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) говорится, что совокупная мировая аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 составила 3,2 миллиарда человек. Это вдвое больше, чем у Лиги чемпионов.

До приостановки чемпионата Англии более чем на три месяца арены в сезоне-2019/20 заполнялись на рекордные 97,8%.