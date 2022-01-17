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Сегодня, 15:15

АПЛ внесла 7,6 миллиарда фунтов в экономику Великобритании в сезоне-2019/20

Карен Саркисян
Корреспондент

АПЛ сделала значительный вклад в экономику Великобритании в сезоне-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно исследованию британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY), АПЛ внесла 7,6 миллиарда фунтов в экономику Великобритании.

Отмечается, что экономическая активность клубов АПЛ выросла на 840% по сравнению с сезоном-1998/99, хотя чемпионат Англии был приостановлен более чем на три месяца из-за пандемии.

В сезоне-2019/20 премьер-лига и клубы выплатили налогов в казну государства на сумму в 3,6 миллиарда фунтов, из которых 1,4 миллиарда фунтов пришлись на игроков. Общие налоговые отчисления клубов увеличились на 3,1 миллиарда фунтов с сезона-1998/99.

Также лига и клубы добились значительного роста занятости. По всей стране лига поддержала 94 000 рабочих мест. Количество вакансий, связанных с клубами, увеличилось на 650% — с 11 000 в сезоне-1998/99 до более чем 87 000 в сезоне-2019/20.

По оценкам EY, общий экономический вклад АПЛ остается на допандемическом уровне и равен сумме, полученной в сезоне-2016/17, несмотря на предполагаемые потери доходов от трансляций и в дни игр в размере 1,3 миллиарда фунтов в сезонах 2019/20 и 2020/21 из-за того, что матчи премьер-лиги проводились без зрителей.

Источник: https://www.premierleague.com/news/2434933/?sf252832762=1&sf252825907=1
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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