«Астон Вилла» подписала 19-летнего форварда «Чикаго» Дюрана

«Астон Вилла» объявила о трансфере нападающего «Чикаго» Джона Дюрана.

Английский клуб заплатил за 19-летнего колумбийца около 16,5 миллиона евро. Срок контракта с футболистом не уточняется, ему предстоит пройти медицинский осмотр и получить рабочую визу.

Дюран выступал за «Чикаго» с января 2022 года, он забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за американскую команду.