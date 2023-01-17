«Ноттингем Форест» оформил трансфер полузащитника «Палмейраса» Данило

«Ноттингем Форест» на официальном сайте сообщил о трансфере полузащитника «Палмейраса» Данило.

21-летний бразилец заключил с английским клубом контракт до 2029 года. В новой команде он будет выступать под 28-м номером.

Сумма трансфера не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В составе «Палмейраса» во всех турнирах хавбек провел в общей сложности 141 матч и забил 12 голов.